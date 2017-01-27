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27 Ocak 2017 Cuma 07:27

Görev Mahmut Kanber'in

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Başkanlığına oybirliğiyle yeniden Mahmut Kanber getirildi.

Görev Mahmut Kanber'in
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 Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Başkanlığına oybirliğiyle yeniden Mahmut Kanber getirildi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen KTEZO 10. Olağan Genel Kurulunun ardından dün akşam yapılan Oda Meclisi toplantısında Oda Başkanı, As Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışma komiteleri belirlendi.

Avukat Özkul Özyiğit’in başkanlığını yaptığı 50 kişilik Oda Meclisi toplantısında KTEZO Başkanlığına Mahmut Kanber, As Başkanlıklarına Mehmet Ali Ardıç ve Ali Hakansoy, geriye kalan yönetim kurulu üyeliklerine ise Ogün Hamzaoğulları, Abdullah Ekinci, Erkut Kıranoğlu, Selçuk Özüorçun, Hürrem Tulga, Gülsen Akdoğdu, Ahmet Davman, Ahmet Gürol Ersun, Turgay Mimi ve Mübin Kanatlı getirildi.

Genişletilmiş Yönetim Kurulu üyeliklerine Ali Küçük, Cemal Akkunt, Engin Serhan Cömert, Hazım Temel, Selma Özdamar atandı.

Disiplin Kurulu’na Başkan olarak Ziya Özkan (Lefkoşa) atanırken, kurulun üyeleri Ali Yorgancıoğlu (Mağusa), Abdurrahman Akyüz (Girne), Aygün Özister (Güzelyurt), Ali Yalçın (İskele), Osman İncirlili (Lefkoşa) olarak belirlendi.

Odanın Denetim İşleri Başkanlığı’na Salih Ulaş getirilirken, komite üyeleri de Esef Karataş (Mağusa), Ali Baykal (Güzelyurt), Ali Sonay (Girne), Ali Yalçın’dan (İskele) oluştu.

Ayrıca, Oda Meclisi toplantısında çeşitli alanlarda esnaf ve zanaatkârların sorunlarıyla ilgili çalışma yapmak üzere İnşaat Komitesi, Kadın Çalışma Komitesi ve Ulaştırma İhtisas Komitesi oluşturuldu.

Belirlenen komiteler ve üyeleri şöyle:

İnşaat Komitesi: Başkan Cemal Akkunt, üyeler Hazım Temel, Müslim Ayhan ve Seyit Soydan Cambazoğulları.

Kadın Çalışma Komitesi: Başkan Selma Özdamar, üyeler Meltem Mahmutoğulları, Bahar Denizoğlu ve Pelin Ayken.

Ulaştırma Komitesi: Başkan Ali Aygün, üyeler Ramadan Atılgan, Muhammet Biberoğlu, Süleyman Güçlüsoy ve Ozan Hakansoy.


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