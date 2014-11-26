Görev Dağılımı Yapıldı

Yeni Kıbrıs Partisi’nin (YKP) Parti Meclisi’nce belirlenen Yürütme Kurulu, dün akşamki ilk toplantısında görev bölümünü yaptı.

YKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 kişilik Yürütme Kurulu’nda görev bölümü şöyle:

“Yürütme Kurulu Sekreteri Celal Devrim Önen, Örgütlenme Sekreteri Murat Kanatlı, Dış İlişkiler Sekreteri Hazal Yolga, Eğitim Sekreteri Haluk Selam Tufanlı, Sosyal İlişkiler Sekreteri Tolga Yücedal, Basın, Yayın Halkla İlişkiler Sekreteri Faika Deniz Paşa, Mali İşler Sekreteri İnanç Karagözlü.”