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Görenler şaşkına döndü… 17 yıldır tuvalete gitmiyor!

Avustralyalı kadın tam 17 yıldır tuvalete gitmiyor. Hastalığı nedeniyle büyük sorunlar yaşayan kadın acıklı hikâyesini sosyal medyadan paylaştı.

Görenler şaşkına döndü… 17 yıldır tuvalete gitmiyor!

Avustralyalı kadın tam 17 yıldır tuvalete gitmiyor. Hastalığı nedeniyle büyük sorunlar yaşayan kadın acıklı hikâyesini sosyal medyadan paylaştı.

07 Nisan 2018 Cumartesi 12:38
Görenler şaşkına döndü… 17 yıldır tuvalete gitmiyor!
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32 yaşındaki Krystal Miller sosyal medya hesabından hastalığının 15 yaşında tespit edildiğini ve 17 yıldır hiç tuvalete gitmediğini söyledi. Miller’ın söylediklerine göre acıyı hissetmemek için günde tam 15 saat uyumaya çalışmıştı. Günlük hayatı da bu durumdan oldukça kötü etkilendi. Kusmamak için dişlerini dahi fırçalamıyordu.

22 yaşında ise hayat onun için dayanılmaz bir hâle geldi. Sonunda Crohn hastalığı ameliyatı için ameliyat masasına yattı ve bağırsaklarının büyük bir kısmı alınmak zorunda kalındı. Bu hastalığın kesin bir tedavisi yok. Doktorlar bu yüzden bağırsaklarına vücuttaki atıkların dışarı çıkmasını sağlayacak tüpler yan ostomi torbası sağladılar.

Crohn hastalığı, kronik (süreğen) ve gastrointestinal kanalın herhangi bir yerinde oluşabilen iltihabi bir hastalıktır. Genellikle rektumu, kolonu ve ince barsağın alt kısımlarını (ileumun son bölümü) etkiler. Çok ender olarak mide, yemek borusu veya ağız da etkilenebilir.

Crohn hastalığı olan kişilerin yaklaşık üçte birinde sadece kalın barsak (bağırsak), diğer üçte birinde sadece ince barsak (bağırsak) etkilenir. Kalan üçte birinde ise hem kalın hem de ince barsak (bağırsak) etkilenmektedir. Inflamasyon (iltihap), bağırsağın tüm katmanlarına kadar yayılabilir. Bunun yanında, bazı bölümleri ‘atlayabilir', böylece hastalıklı bölümler arasında barsağın (bağırsağın) normal bölümleri yer alabilir.

Crohn hastalığına, 1932 yılında hastalığı yazan ve onu bölgesel ileum iltihabı (Latince adı ileum olan ince barsakta (bağırsakta) bölgesel inflamasyon) olarak adlandıran Amerikalı doktor Burrill Bernard Crohn'un adı verilmiştir. Daha sonra hastalığın adı, doktorun hastalığı anlamadaki çalışmalarına atfen Crohn hastalığı olarak değiştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Krystal MillerCrohn Hastalığı
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