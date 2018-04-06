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Görenler gözlerine inanamadı

Bugünlerde yüz binlerce kişinin Portakal Çiçeği Karnavalı'nın coşkusunu yaşadığı Adana’da yaşanan ilginç bir olay görenleri de görüntüleri sosyal medyadan izleyenleri de şaşkına çevirdi. Şehrin ortasından geçen ve neredeyse istiap haddine kadardolu sulama kanalında, üzerinde iki kişinin olduğu bir at arabasını görenler adeta şok yaşadı.

Görenler gözlerine inanamadı

Bugünlerde yüz binlerce kişinin Portakal Çiçeği Karnavalı'nın coşkusunu yaşadığı Adana’da yaşanan ilginç bir olay görenleri de görüntüleri sosyal medyadan izleyenleri de şaşkına çevirdi. Şehrin ortasından geçen ve neredeyse istiap haddine kadardolu sulama kanalında, üzerinde iki kişinin olduğu bir at arabasını görenler adeta şok yaşadı.

06 Nisan 2018 Cuma 20:30
Görenler gözlerine inanamadı
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Eski Baraj'ın dağıtım ağından gelerek Çukurova'ya bereket katmak üzere Adana'yı boydan boya kat eden sulama kanalının şehir merkezinden geçen bölümünde at arabasının suda gitmesi şaşkınlıkla izlendi.

Kuvvetli akıntının da etkisiyle atın zorlanmadığı, arabanın suya gömülü olması nedeniyle hiç görülmediği, üzerindeki iki kişinin ise dizlerine kadar suya gömülü oldukları gözlendi. Sulama kanalı üzerindeki köprünün altından da geçen at arabası ve üzerindeki kişilerin kanala nasıl girdikleri ve nerede çıktıkları merak konusu oldu.

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