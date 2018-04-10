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Gören duygulandı!

Gören duygulandı!

10 Nisan 2018 Salı 11:30
Gören duygulandı!
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Gören duygulandı! Köpeklerle aynı bankta...

Çocukluğunu yurtlarda geçirdikten sonra Taksim sokaklarında kalmaya başlayan 18 yaşındaki gencin köpeklerle aynı bankta uyuduğu görüntüler görenlerin yüreklerini burktu. Babasını küçük yaşta kaybettiğini annesinin ise başka biri ile evli olduğunu anlatan genç, “İçki, tiner kullanmam. Köpekler en iyi dosttur, onlarla uyur onlarla oynarım” dedi

Amasya'da kaldığı yurttan 18 yaşını doldurduktan sonra ayrılarak İstanbul'a gelen Bircan Caba'nın, Beyoğlu Taksim Meydanında köpeklerle uyuduğu görüntüler yürek burktu. 

Babasını küçük yaşta kaybeden ve annesi başka biri ile evli olan Caba, , kendi gibi evsiz olan sokak köpekleri ile de arkadaş oldu. Köpeklerle birlikte uyuyup, hayırseverlerin verdiği yemekleri yiyen Caba'nın köpeklerle oyun oynaması vatandaşların ilgi odağı olurken, soğuklara aldırış etmeden bankların üstünde köpekle sarılıp uyuması da görenlerin yüreklerini burktu. 

“İçki, tiner kullanmam, köpekler en iyi dosttur” 

Yurtta büyüdüğünü ve 18 yaşından sonra yurttan ayrıldığını anlatan Caba, “Amasya'dan geldim. Sokakta büyüyorum, Köpeklerle birlikte yatıyorum, köpeklerle birlikte yemek yiyorum. Hiç kimse ile uğraşmam, hiç kimse ile derdimi paylaşmam. İnsanlar para verir onları alırım. Yemek yerim. İçki, tiner kullanmam. Köpekler en iyi dosttur. Köpekleri herkes sever. Yurttan çıktıktan sonra buraya geldim. Burada büyüdüm. Baba ölü, anne başkası ile evli olduğundan dolayı sıkıntı” diye konuştu

Son Güncelleme: 10.04.2018 11:35
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