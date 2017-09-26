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26 Eylül 2017 Salı 16:46

Goran Bregoviç Girne’de Konser Verdi

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 7’nci Girne Kültür Sanat Günleri, Balkan müziğinin tanınmış isimlerinden Goran Bregoviç’in Amfi Tiyatro’da dün gerçekleştirdiği konserle son buldu.

Goran Bregoviç Girne'de Konser Verdi
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Girne Belediyesi’nin düzenlediği 7’nci Girne Kültür Sanat Günleri, Balkan müziğinin tanınmış isimlerinden Goran Bregoviç’in Amfi Tiyatro’da dün gerçekleştirdiği konserle son buldu.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl  “Aydınlık bir gelecek için sanat” sloganıyla gerçekleştirilen Girne Kültür Sanat Günleri Bregoviç konseriyle sona erdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konserde yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bugüne Türkiye ve dünyadan çok değerli sanatçıları Girne’de ağırladıklarına işaret ederek, bu yıl 7’nci Girne Kültür Sanat Günleri’nde dünyaca ünlü sanatçı Goran Bregoviç’i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Goran Bregoviç’e çiçek ve plaket takdim eden Güngördü, 7’inci Girne Kültür Sanat Günleri’nde iki etkinliğe sponsor olan Korman Construction Ltd. Direktörleri’nden Fuat Kutlu’yu da sahneye davet ederek plaket sundu.


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