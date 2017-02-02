GOOGLE HASH CODE ÖN ELEMELERİ GAÜ EVSAHİPLİĞİNDE YAPILIYOR



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), tüm dünya ile eş zamanlı olarak Google Hash Code Challenge Yarışması Ön Elemelerine 23 Şubat’ta ev sahipliği yapacak.Google tarafından 18 yaş üzeri bilgisayar programcılığına ilgi duyan öğrencilere ve çalışan profesyönellere yönelik olarak düzenlenecek ve takımlar şeklinde katılabilecekleri yarışmada Google'da karşılaştıklarına benzer gerçek mühendislik problemleri çözmeye çalışacaklar. 23 Şubat’ta GAÜ’de gerçekleştirilecek ön elemelerden sonra, en yüksek puanı toplayan takımlar Nisan ayında Google Paris ofisine davet edilecek ve burada düzenlenecek finallerde yarışma hakkına sahip olacaklar ve çeşitli Google hediyeleri kazanmaya hak kazanacaktırlar.Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan bilgisayar programcısı gençleri ve profesyönelleri dünyayla buluşturacak etkinliğe kayıtlar ücretsiz olup, programlama dillerinden birine hakim tüm mühendislik öğrencileri ve profesyonellerin katılımına açık olacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenlerin 2 kişi, 3 kişi veya 4 kişilik takımlar kurmaları gerekmektedir.23 Şubat gecesi yapılacak olan etkinlik başında Google Paris ofisi tüm takımlara çözmeleri için bir mühendislik sorusu soracak, ve takımların cevap vermeleri için 4 saatleri olacaktır. Yarışan tüm takımlar canlı bir puan tablosu üstünde kendi performanslarını eşzamanlı olarak kıyaslama şansına sahip olacaktırlar. Ön eleme turunu geçen takımlar Google Paris'teki final turunda yarışmaya davet edilecek, diğer developerlar ve Google çalışanları ile de tanışma fırsatı yakalayacak ve teknoloji alanında farklı sunumlar ve konuşmalar dinleme şansı yakalayacaktır.Yarışmaya 4 Şubat geceyarısına kadar kayıt yapanlar GAU'deki ön elemeye katılmak için öncelik sahibi olacaktır. Google Hash Code GAU Hub Ön Eleme Turu kayıtları 19 Şubat'a kadar devam edecektir.Etkinlik hakkındaki soruları year@gau.edu.tr adresine atabilirsiniz. Etkinliğe kayıt yapmak ve detaylı bilgi almak için: code.gau.edu.tr adresini ziyaret ediniz.