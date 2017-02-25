GOOGLE HASH CODE CHALLENGE GAÜ’DE GERÇEKLEŞTİ



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ev sahipliğinde, tüm dünya ile eş zamanlı olarak Google Hash Code Challenge Yarışması yoğun katılım ile gerçekleşti.Google tarafından 18 yaş üzeri bilgisayar programcılığına ilgi duyan öğrencilere ve çalışan profesyönellere yönelik olarak düzenlenen yarışmada, Google'da karşılaştıklarına benzer gerçek mühendislik problemleri çözmeye çalışıldı. GAÜ’de gerçekleştirilen ön elemelerde katılımcılar zorlu problemleri çözmeye çalışarak, en yüksek puanı toplamak içn ter döktü. Takımlar halinde çalışan yarışmacılardan dereceye girenler, Nisan ayında Google Paris ofisine davet edilecek. Paris’te düzenlenecek finallerde yarışma hakkına sahip olacak yarışmacılar çeşitli Google hediyeleri kazanmaya hak kazanacaktırlar.GAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan bilgisayar programcısı gençleri ve profesyonelleri dünyayla buluşturan etkinlik yoğun ilgiyle karşılaşırken, programlama dillerinden birine hakim tüm mühendislik öğrencileri ve profesyoneller takım halinde yarışma zevkini GAÜ’de yaşadı.