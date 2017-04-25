Gönyelinin Çınarı Yaşamını Kaybetti



Gönyelinin en yaşlı insanlarından olan Elmaziye Tankut 103 yaşında hayatını kaybetti. 1915 doğumlu olan Elmaziye Tankut dün 102 yaşını doldurmuş ve doğum gününde yaşlılık sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve bugün de hayatını kaybetmiştir. Tankut'un cenazesi yarın öğlen namazını müteakip Gönyeli'de toprağa verilecektir.