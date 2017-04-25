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25 Nisan 2017 Salı 19:35

Gönyelinin Çınarı Yaşamını Kaybetti

Gönyelinin Çınarı Yaşamını Kaybetti
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Gönyelinin Çınarı Yaşamını Kaybetti

Gönyelinin en yaşlı insanlarından olan Elmaziye Tankut 103 yaşında hayatını kaybetti. 1915 doğumlu olan Elmaziye Tankut dün 102 yaşını doldurmuş ve doğum gününde yaşlılık sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve bugün de hayatını kaybetmiştir. Tankut'un cenazesi yarın öğlen namazını müteakip Gönyeli'de toprağa verilecektir.


 
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