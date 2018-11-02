Gönyeli’deki cinayetin zanlısı yakalandı

Gönyeli’de 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan'ın öldürülmesi olayıyla ilgili aranan zanlı Fatih Çıkrıkçı tutuklandı.



Polis Basın Subaylığı, 31 Ekim’de meydana gelen cinayetin zanlısı Çıkrıkçı’nın Alayköy Sanayi Bölgesi’nde tespit edilip, tutuklandığını açıkladı.



Ulutan, Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında, Gönyeli’de Akgünler Sokak üzerinde bulunan bir ikametgah içerisinde, günlük ev işlerinde çalıştığı sırada bir erkek şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.



Polis, daha sonra olayın zanlısının Fatih Çıkrıkçı olduğunu duyurmuştu.



