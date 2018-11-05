Gönyeli’deki cinayetin zanlısı Çıkrıkçı’ya 8 gün daha tutukluluk

Gönyeli’de Gülbahar Ulutan’ı öldürmek suçuyla tutuklanan Fatih Çıkrıkçı hakkında, bugün çıkarıldığı mahkemede 8 gün daha tutukluluk emri verildi.



Polisin cinayetle ilgili soruşturması sürerken Çıkrıkçı, mahkeme kararı uyarınca, 8 gün daha poliste tutuklu kalacak.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Çıkrıkçı’yı saklamak suçundan dün tutuklanan iki kişi İ.K. (E-35) ve M.S. (E-39) ise teminata bağlandı. Teminat şartlarını yerine getiren iki zanlı serbest kaldı.



31 Ekim Çarşamba günü temizlik için gittiği Gönyeli’deki bir evde bıçaklanarak öldürülen Gülbahar Ulutan’ın katil zanlısı Fatih Çıkrıkçı kaçmış ve polisin geniş çaplı aramaları sonucu cuma günü Alayköy Sanayi Bölgesi’nde tespit edilerek tutuklanmıştı.



