Gönyeli’deki 837 Uyuşturucu İçeren Hapla İlgili Bir Kişi Daha Tutuklandı

Polisin Gönyeli’de 28 Ağustos’ta yaptığı operasyonda ele geçirilen 837 adet uyuşturucu içeren hapla ilgili ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğuna inanılan bir kişi daha tutuklandı.

Böylece olayda tutuklu sayısı üçe yükseldi.

Polis basın bültenine göre, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince, Gönyeli’de 28 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyon sonucu S.A.(E-28) ve H.Ş.’nin (E-28) tasarruflarında bulunan uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 837 adet hap meselesiyle ilgili ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğuna inanılan E.G. (E-24), dün Girne’de tespit edilerek tutuklandı.