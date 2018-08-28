Gönyeli’de uyuşturucu operasyonu

Gönyeli’de Narkotik Operasyonu

Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince 28.08.2018 tarihinde, saat 00.10 sıralarında gerçekleştirilen operasyon sonucu, S.A.(E-28)’nın tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 100 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.Ş.(E-28)’nin birlikte kaldıkları ikametgâhta yapılan aramada ise yine uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 737 adet hap daha bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.