Gönyeli'de Korkutan Yangın

Bugün sabah saat 08:30 raddelerinde Gönyeli Çetin kürşat Apt. da yangın çıktı. Büyük miktarda maddi zarara yolaçan yangında ölen yada yaralanan olmaması olayın sevindirici tarafı oldu .Yangına İtfaiyenin anında müdahale edip büyümeden yangını önlemesi ile Kolan British Hopsital ambulansının olayda dumandan etkilenen birçok kişiye olay yerinde sağlık hizmeti sunması çevredeki vatandaşlar tarafından takdir edildi .Elektrik kurumu çevredeki tüm elektrik akımını keserek tam bir ekip çalışması ile yangına anında müdahale edilmesi ise koordinasyonun zararı azalttığını bir kez daha gözler önüne serdi.