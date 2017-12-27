Gönyeli’de faaliyet gösteren Binboğa vurgun...

2016 -2017 yılları arasında Gönyeli’de faaliyet gösteren Binboğa Karma Hayvan Yemi Ürünü ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. isimli işyerinde çalışan Aziz Batak (E-43), veznedar olarak çalıştığı dönemde müşterilerden tahsil edilen toplam 75,899.70 TL nakit parayı şirket hesabına

yatırmayıp zimmetine geçirmek sureti ile çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.