Gönyeli’de Cinayet



Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): Gönyeli’de 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir erkek şahıs tarafından vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklanmak suretiyle öldürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 10.30 sıralarında, Gönyeli’de Akgünler Sokak üzerinde bulunan bir ikametgah içerisinde, günlük ev işlerinde çalışmakta olan Ulutan, bir erkek şahıs tarafından vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklanmak suretiyle ağır yaralandı.

Ulutan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11.30 sıralarında, yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

