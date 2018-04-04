Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113716
ALTIN
173.216
DOLAR
4.0129
STERLİN
5.6438
EURO
4.9324
Kafa atarak dişini kırdı...
Kafa atarak dişini kırdı...
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle...
Codreanu 5 Yıl Hapis Yatacak
5 YIL HAPİS YATACAK
Kenevir Zanlıları Tutuklu Yargılanacak
KENEVİR ZANLILARI TUTUKLU YARGILANACAK
banner256
Flaş Haber
Kafa atarak dişini kırdı...
Kapat

Gönyeli’de bahar temizliği etkinlikle başladı

Gönyeli’de bahar temizliği etkinlikle başladı

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:29
Gönyeli’de bahar temizliği etkinlikle başladı
banner238

Gönyeli Belediyesi’nin ülkenin en güçlü belediye yapısına sahip olduğunu ifade eden Benli, her dönem önlerindeki en önemli hedeflerden birinin “daha temiz bir Gönyeli” olduğunu belirtti. 

Gönyeli Belediye Başkanı Benli: “Eğer kendi ayakları üzerinde durabilen, güçlü belediyeler yaratamazsak, bu durumda sorunların altında eziliriz. Ne mutlu ki, Gönyeli Belediyesi bütçesi, insan kaynağı, projeleri ve hayalleri ile güçlü bir belediyedir”

Gönyeli Belediyesi’nin her sene kenti genel bakıma alarak kapsamlı temizlik yaptığı “Bahar Temizliği” özel bir etkinlikle başladı.
Gönyeli’nin en güzel parklarından birinde başlayan Bahar Temizliği için minik izciler etkinlik düzenledi, çevre dostu mesajlar verdi.
Lefkoşa ilçesine bağlı izci gruplarından Şehit Ertuğrul İlkokulu ve Dikmen İlkokulu izcileri Gönyeli’de çevre duyarlılığı ve bilinci için şarkılar söyledi, pankartlar açarak temizlik kampanyasına destek verdi.
 

Şehit Ertuğrul İlkokulu liderleri Ayşen Kasabalı Aligüllü, Şerif Özhür ve Dikmen İlkokulu liderleri Neriman Soral Tayfunoğlu öncülüğünde Gönyeli Belediyesi’nin bahar temizliği kampanyasına katılan izciler, Gönyeli’nin temiz tutulması için hep birlikte ses verdi.

Benli: Kirletmemek temizlemekten daha önemlidir

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli etkinlikte yaptığı açıklamada, miniklerin tam bir sosyal sorumluluk örneği sergilediklerini belirtti.
“Temizlik kampanyamız her yıl yineleniyor, her gün temizlediğimiz kentimizi bu kampanya ile bu kez kapsamlı bakıma alıyoruz” diyen Ahmet Benli, öğrencilerin mesajlarını son derece önemsediklerini söyledi.
 

Çevre temizliği ve doğayı koruma yönünde bilinçli bireyler yetiştiren öğretmenlere teşekkür eden Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, “Geleceğimiz emin ellerde, bunu hissediyoruz” diye konuştu.
 

Benli, yerel yöneticiler olarak sorumluklar taşıdıklarını ifade ederek bunlardan bir tanesinin de “temiz bir çevre yaratmak” olduğunu söyledi.
Bu sorumluluklarda başarılı olabilmek için ise güçlü ve iş bitirebilir bir yapıya ihtiyaç olduğunu söyleyen Benli, “Eğer kendi ayakları üzerinde durabilen, güçlü belediyeler yaratamazsak, bu durumda sorunların altında eziliriz. Ne mutlu ki, Gönyeli Belediyesi bütçesi, insan kaynağı, projeleri ve hayalleri ile güçlü bir belediyedir” dedi.

“Kirletmemek temizlemekten daha önemlidir” diyen Benli, bu yönde herkese sorumluk düştüğünü de anımsattı.
 

Gönyeli Belediyesi’nin ülkenin en güçlü belediye yapısına sahip olduğunu ifade eden Benli, her dönem önlerindeki en önemli hedeflerden birinin “daha temiz bir Gönyeli” olduğunu belirtti. Gönyeli’de her yıl kentin bakımının yapıldığına işaret eden Benli, bugün buna start verdiklerini söyledi.

Son Güncelleme: 04.04.2018 10:45
Anahtar Kelimeler:
Gönyeli BelediyesiBahar TemizliğiAhmet Yalçın Benli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAMU-SEN KHK VE PERSONEL DAİRESİ’NDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ
KAMU-SEN KHK VE PERSONEL DAİRESİ’NDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ
KTEZO ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADI
KTEZO ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADI
Kafa atarak dişini kırdı...
Kafa atarak dişini kırdı...
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme
NEKİBZADE’DEN RUM VE TÜRK YÖNETİMLERİNE ÇAĞRI
NEKİBZADE’DEN RUM VE TÜRK YÖNETİMLERİNE ÇAĞRI
KTOEÖS, RUM EĞİTİM BAKANINI KINADI
KTOEÖS, RUM EĞİTİM BAKANINI KINADI
HARMANCI, ZİYA RIZKI VAKFI YÖNETİCİLERİNİ KABUL ETTİ
HARMANCI, ZİYA RIZKI VAKFI YÖNETİCİLERİNİ KABUL ETTİ
FED’den kripto para açıklaması
FED’den kripto para açıklaması
GÜNEY KIBRIS VE FRANSA’DAN ARAMA KURTARMA TATBİKATI
GÜNEY KIBRIS VE FRANSA’DAN ARAMA KURTARMA TATBİKATI
‘Bülent Ersoy tek böbreğiyle…’
‘Bülent Ersoy tek böbreğiyle…’

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim