Gönyeli’de bahar temizliği etkinlikle başladı

Gönyeli Belediyesi’nin ülkenin en güçlü belediye yapısına sahip olduğunu ifade eden Benli, her dönem önlerindeki en önemli hedeflerden birinin “daha temiz bir Gönyeli” olduğunu belirtti.

Gönyeli Belediye Başkanı Benli: “Eğer kendi ayakları üzerinde durabilen, güçlü belediyeler yaratamazsak, bu durumda sorunların altında eziliriz. Ne mutlu ki, Gönyeli Belediyesi bütçesi, insan kaynağı, projeleri ve hayalleri ile güçlü bir belediyedir”

Gönyeli Belediyesi’nin her sene kenti genel bakıma alarak kapsamlı temizlik yaptığı “Bahar Temizliği” özel bir etkinlikle başladı.

Gönyeli’nin en güzel parklarından birinde başlayan Bahar Temizliği için minik izciler etkinlik düzenledi, çevre dostu mesajlar verdi.

Lefkoşa ilçesine bağlı izci gruplarından Şehit Ertuğrul İlkokulu ve Dikmen İlkokulu izcileri Gönyeli’de çevre duyarlılığı ve bilinci için şarkılar söyledi, pankartlar açarak temizlik kampanyasına destek verdi.



Şehit Ertuğrul İlkokulu liderleri Ayşen Kasabalı Aligüllü, Şerif Özhür ve Dikmen İlkokulu liderleri Neriman Soral Tayfunoğlu öncülüğünde Gönyeli Belediyesi’nin bahar temizliği kampanyasına katılan izciler, Gönyeli’nin temiz tutulması için hep birlikte ses verdi.

Benli: Kirletmemek temizlemekten daha önemlidir

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli etkinlikte yaptığı açıklamada, miniklerin tam bir sosyal sorumluluk örneği sergilediklerini belirtti.

“Temizlik kampanyamız her yıl yineleniyor, her gün temizlediğimiz kentimizi bu kampanya ile bu kez kapsamlı bakıma alıyoruz” diyen Ahmet Benli, öğrencilerin mesajlarını son derece önemsediklerini söyledi.



Çevre temizliği ve doğayı koruma yönünde bilinçli bireyler yetiştiren öğretmenlere teşekkür eden Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, “Geleceğimiz emin ellerde, bunu hissediyoruz” diye konuştu.



Benli, yerel yöneticiler olarak sorumluklar taşıdıklarını ifade ederek bunlardan bir tanesinin de “temiz bir çevre yaratmak” olduğunu söyledi.

Bu sorumluluklarda başarılı olabilmek için ise güçlü ve iş bitirebilir bir yapıya ihtiyaç olduğunu söyleyen Benli, “Eğer kendi ayakları üzerinde durabilen, güçlü belediyeler yaratamazsak, bu durumda sorunların altında eziliriz. Ne mutlu ki, Gönyeli Belediyesi bütçesi, insan kaynağı, projeleri ve hayalleri ile güçlü bir belediyedir” dedi.

“Kirletmemek temizlemekten daha önemlidir” diyen Benli, bu yönde herkese sorumluk düştüğünü de anımsattı.



Gönyeli Belediyesi’nin ülkenin en güçlü belediye yapısına sahip olduğunu ifade eden Benli, her dönem önlerindeki en önemli hedeflerden birinin “daha temiz bir Gönyeli” olduğunu belirtti. Gönyeli’de her yıl kentin bakımının yapıldığına işaret eden Benli, bugün buna start verdiklerini söyledi.