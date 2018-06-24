YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…

GÖNYELİ’DE 41 SANDIKTAN 25’İ AÇILDI

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerle ilgili resmi olmayan sonuçları açıklamaya devam ediyor. Gönyeli’de 41 sandıktan 25’i açıldı. CTP Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Benli, oyların yüzde 51’ini alırken, UBP başkan adayı Mustafa Akyön yüzde 37.33’le ikinci sırada yer alıyor.

25 sandığa göre sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 41

Açılan Sandık Sayısı: 25

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 11476

Oy Kullanan Seçmen Sayısı:4431

Seçime Katılma Oranı: %30,26

Geçerli Oy Sayısı: 4281

Geçersiz Oy Oranı: 150

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

UBP Mustafa Akyön (UBP) %37.33

CTP Ahmet Yalçın Benli (CTP) %51.62

BAĞ 4 Mustafa Erk (BAĞ 4) % 11.05