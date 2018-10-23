Gönyeli Sam Karma Resim Sergisi Cuma Günü Açılacak

Lefkoşa, 23 Ekim 18 (.): Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi (GÖNYELİ SAM) Çocuk ve Yetişkinler Karma Resim Sergisi, Cuma günü açılacak.
Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde yer alacak serginin açılışı saat 18.00’de gerçekleştirilecek.
Sergi açılışından önce 6-12 yaş grubu bisiklet kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları ve bisikletleri verilecek.
(GÖZ/HA)
Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde yer alacak serginin açılışı saat 18.00’de gerçekleştirilecek.
Sergi açılışından önce 6-12 yaş grubu bisiklet kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları ve bisikletleri verilecek.
(GÖZ/HA)