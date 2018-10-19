banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97118
ALTIN
221.875
DOLAR
5.6065
STERLİN
7.2865
EURO
6.4303
Alayköy'de iş kazası, 1 kişi yaralandı
Alayköy'de iş kazası, 1 kişi...
Cobalt AIR’ın batması nedeniyle 20 Bin yolcu mağdur oldu
Cobalt AIR’ın batması nedeniyle 20...
Büfe soymaya çalışan soyguncu kaçacak diye okula girdi
Büfe soymaya çalışan soyguncu kaçacak...
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yarın 112’den ulaşılabilecek
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yarın 112’den...
banner282

Gönyeli Sam’da Gazetecilere Sertifikaları Verildi

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Gönyeli Belediyesi işbirliğinde Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde (SAM) gerçekleştirilen Yunanca ve İngilizce kurslarını tamamlayanlara sertifikaları törenle verildi.

Gönyeli Sam’da Gazetecilere Sertifikaları Verildi

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Gönyeli Belediyesi işbirliğinde Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde (SAM) gerçekleştirilen Yunanca ve İngilizce kurslarını tamamlayanlara sertifikaları törenle verildi.

19 Ekim 2018 Cuma 08:47
Gönyeli Sam’da Gazetecilere Sertifikaları Verildi

 Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Gönyeli Belediyesi işbirliğinde Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde (SAM) gerçekleştirilen Yunanca ve İngilizce kurslarını tamamlayanlara sertifikaları törenle verildi.

Gönyeli Belediyesi açıklamasına göre, önyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli etkinlikte yaptığı konuşmada, gazetecilikte yabancı dilin önemine işaret etti ve hem İngilizce, hem de Yunanca derslerinin önemli bir eksikliğini giderdiğini söyledi. Gönyeli Belediyesi olarak Gazeteciler Birliği ile bu konuda işbirliği yaptıklarını anlatan Benli, tüm kurumlarla işbirliğine açık olduklarının altını çizdi.

Bu işbirliğine katkı koymanın mutluluğu yaşadıklarını kaydeden Benli, “Yaşam boyu eğitimin ne kadar önemli olduğunu farkındayız, Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi’nin en temel misyonlarından biri de budur. Çocuklarımız ve gençlerimiz dünyalı yetişsinler derken, farklı lisanları konuşabilmek de dünyalı olmanın en önemli koşuludur” diye konuştu. 

Benli, sertifika töreninde katılımcılara, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu’ya, öğretmenlere ve çalışanlara teşekkür etti. 

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu ise yaptığı konuşmada, bu kurslarla güzel bir deneyim yaşadıklarını ifade ederek, dil eğitiminin önemine vurgu yaptı. Özuslu, “Yabancı dilin önemi bugün yaşadığımız ekonomik krizde daha fazla ortaya çıktı. Bu ülkede, illa barış olmasına gerek yok beraber yaşıyorsak mutlaka dil öğrenmemiz gerekir. Buna da ihtiyaç giderek artıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Özuslu’nun konuşmasının ardından ise kurs öğretmenleri kısa bir konuşma yaparak kurslara katılan herkese teşekkürlerini sundu. 

Konuşmaların ardından ise kurs katılımcılarına sertifikaları verildi.

(HÖ)                 FOTOĞRAFLI


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alayköy'de iş kazası, 1 kişi yaralandı
Alayköy'de iş kazası, 1 kişi yaralandı
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''
İngiliz Ressam Hessenberg, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Kişisel Resim Sergisi Açıyor
İngiliz Ressam Hessenberg, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Kişisel Resim Sergisi Açıyor
20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü... Dr. Sav Uyarılarda Bulundu
20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü... Dr. Sav Uyarılarda Bulundu
Kalkınma Finans Enstitüleri Ve Yeşil Ekonomi Formu Yapılıyor
Kalkınma Finans Enstitüleri Ve Yeşil Ekonomi Formu Yapılıyor
Milli Arşiv Ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü İle Tc Devlet Arşivleri Başkanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Milli Arşiv Ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü İle Tc Devlet Arşivleri Başkanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
TÜK, yemlik arpa fiyatlarında indirim yaptı
TÜK, yemlik arpa fiyatlarında indirim yaptı
Şehit Tuncer İlkokulu’na Yaptırılan Dr. Küçük Büstü Açıldı
Şehit Tuncer İlkokulu’na Yaptırılan Dr. Küçük Büstü Açıldı
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yarın 112’den ulaşılabilecek
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yarın 112’den ulaşılabilecek
Erhürman, Mersin Limanı’nda İncelemelerde Bulundu
Erhürman, Mersin Limanı’nda İncelemelerde Bulundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim