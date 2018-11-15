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Gönyeli’de İş Kazası… Recep Demir Çalıştığı İnşaatta 5 Metre Yükseklikten Düşerek Yaralandı

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : Gönyeli\'de Şht Hüseyin Amcaoğlu Caddesi üzerinde, Tunalı inşaat Şirketi tarafından yapımı devam eden inşaatta çalışan Recep Demir (E-36), ikinci katta çalıştığı sırada kalıp demirlerine basması üzerine dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Gönyeli’de İş Kazası… Recep Demir Çalıştığı İnşaatta 5 Metre Yükseklikten Düşerek Yaralandı

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : Gönyeli\'de Şht Hüseyin Amcaoğlu Caddesi üzerinde, Tunalı inşaat Şirketi tarafından yapımı devam eden inşaatta çalışan Recep Demir (E-36), ikinci katta çalıştığı sırada kalıp demirlerine basması üzerine dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 16:18
Gönyeli’de İş Kazası… Recep Demir Çalıştığı İnşaatta 5 Metre Yükseklikten Düşerek Yaralandı

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : Gönyeli\'de Şht Hüseyin Amcaoğlu Caddesi üzerinde, Tunalı inşaat Şirketi tarafından yapımı devam eden inşaatta çalışan Recep Demir (E-36), ikinci katta çalıştığı sırada kalıp demirlerine basması üzerine dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında yaşanan olayın ardından Recep Demir’in, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ÖK)

 

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