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07 Mayıs 2017 Pazar 13:25

Gönyeli Belediyesi Kentte Genel Bakım Ve Temizlik Başlattı

Gönyeli Belediyesi, kentte “Genel Bakım ve Kapsamlı Temizlik Kampanyası”&nbsp; başlattı.

Gönyeli Belediyesi Kentte Genel Bakım Ve Temizlik Başlattı
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BENLİ: “HER NE HİZMET VERİYORSAK DAHA KALİTELİSİNİ VERECEĞİZ”

Lefkoşa, 7 Mayıs 17 :Gönyeli Belediyesi, kentte “Genel Bakım ve Kapsamlı Temizlik Kampanyası”  başlattı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, bunun  sadece bir temizlik kampanyası değil, kentin, yıllık bakıma alınması olduğunu kaydetti.

Açıklamada, 2 Mayıs’ta başlayan ve 75 günde bitirilmesi planlanan kampanya çerçevesinde tüm sokakların yıllık genel bakımdan geçirileceği belirtildi.

Temizlik kampanyası için Gönyeli’nin “A”, “B” ve “C” olmak üzere 3 bölgeye ayrıldığı, Gönyeli’nin yüzde 60’ına tekabül eden “b” ve “c” bölgelerinin temizliğini belediyenin temizlik ekibinin yapacağı kaydedilen açıklamada, geriye kalan yüzde 40’lık “A” bölgesinin temizliğini ise çıkılan ihaleyi kazanan Doğuş Ekinoğlu Şirketi’nin yapacağı belirtildi.

Temizlik kampanyasında toplam 4 dozer, 4 kamyon, 3 çekirge kamyonu, 2 traktör, 1 greyder, 1 süpürge aracı, 1 konteyner yıkama aracı ve 40 kişilik temizlik elemanının çalışacağı yer alan açıklamada, temizlik bölgelerindeki temizlik çalışmaları ile birlikte çöp konteynerlerinin de koordineli olarak yıkanıp dezenfekte edileceği belirtildi.

BENLİ: “HER NE HİZMET VERİYORSAK DAHA KALİTELİSİNİ VERECEĞİZ”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, halka ve kente hizmet edebilmek için güçlü bir yapıya sahip olunması gerektiğini ifade ederek Gönyeli Belediyesi’nin planlı bütçelere dayalı güçlü bir belediye olduğunu kaydetti.

Belediyenin teşkilat yapısı, kuralları ve yasalarının geliştirildiğini kaydeden Benli, bu yapının güçlü olması kadar belediye yönetiminin de yapması gereken işler olduğunu kaydetti.

Gönyeli Belediyesi’nin altyapı ve diğer içindeki konularda başka belediyelerin hedef koyamadığı birçok projeyi tamamladığını da söyleyenBenli, “Yola çıkarken güçsüzdük ve önümüzde başarmamız gereken çok işler vardı. Bu işler olacak dediğimizde hayaldi ancak şimdi projelerimizin birçoğu gerçekleşti. Çağdaş bir kenti hep birlikte büyütüyoruz. Ne hizmet veriyorsak, çok daha iyisini ve kalitesini halkımıza sunacağız” ifadelerini kullanarak, çevreye ve insana karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirtti.

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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