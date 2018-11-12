Gönyeli Belediyesi İle Elektrik Kurumu Yeni Bir Trafo İçin İşbirliği Yapıyor



BENLİ: “ELEKTRİKTE KALİTE ARTACAK, İHTİYAÇ KARŞILANACAK”



“ÜLKEMİZİN EN YOĞUN NÜFUS ALAN KENTİ GÖNYELİ’DE, ENERJİDE DE HER GÜN ARTAN İHTİYACI, SORUN KAPIYA GELİP DAYANMADAN ÇÖZMEK İÇİN GEREKLİ KATKIYI KOYDUK.”





Lefkoşa, 12 Kasım 18 (.): Gönyeli Belediyesi ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), kentteki elektrik ihtiyacının artması nedeniyle yeni bir trafo merkezini hayata geçirmek için işbirliği yapıyor.



Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gönyeli’deki yeni trafonun bir ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Merkezden “online” kontrol edilebilecek yeni trafo, Gönyeli’nin artan elektrik ihtiyacını en yeni teknolojiyle yönetirken, olası arızalara da anında müdahale edilebilecek. Yeni yatırım ile Gönyeli’nin tüm bölgelerini rahatlıkla besleyecek bir sistem oluşturulacak.



Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, yeni trafoyu yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Yüksek Yaşam Standartlı Kent” hedefiyle sürekli gelişim ve dönüşüm süreci içerisinde olduklarını belirterek, Gönyeli’deki altyapı yatırımlarını geleceğe bakarak planladıklarını söyledi.



Kentteki nüfusa paralel, elektrik ihtiyacının da arttığını belirten Ahmet Y. Benli, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile birlikte önemli bir yatırımı hayata geçirdiklerini söyledi.



Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli’nin ülkenin en yoğun nüfus alan kenti olduğuna vurgu yaparak, elektrik tüketiminin de yenide planlanmasının şart olduğunu söyledi.



Enerjide de her gün artan ihtiyaçtan dolayı sorun kapıya gelip dayanmadan çözmek için harekete geçtiklerini dile getiren Benli, sorumluluğun Elektrik Kurumu’nun sorumluluğu olduğunu, fakat kendilerinin de bu kurumun paydaşı olduklarını kaydetti.



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