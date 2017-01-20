GÖNYELİ VE BOĞAZ ARASINDAKİ BAZI BÖLGELERDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR





Gönyeli ile Boğaz arasındaki bazı bölgelerde yarın elektrik enerjisi kesintisi uygulanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim hatlarındaki çalışmalar nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında, Gönyeli-Girne arası eski yol üzerindeki Gönyeli Yalçın Park ile Boğaz Polis Lojmanları arasında kalan bölge, Gönyeli Çemberi ile Boğazköy arası ana yol boyu ve civar sokaklar, eski Dikmen çöplüğü bölgesi ile Eşref Bitlis Kışlası’na elektrik enerjisi verilemeyecek.