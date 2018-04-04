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Gönyeli SAM’da yeni dönem başlıyor

Gönyeli SAM’da yeni dönem başlıyor

04 Nisan 2018 Çarşamba 14:02
Gönyeli SAM’da yeni dönem başlıyor
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Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde yeni sezonu 5 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek kokteyl ile başlıyor.

Gönyeli’de kültür ve sosyal hayata verilen önemin bir göstergesi olan Sosyal Aktivite Merkezi’nin 2018 yılı sezonunun açılışına tüm katılımcıların davetli olduğu belirtildi.

Kokteylli sezon açılışında Seramik Kursiyerleri Sergisi, Resim Kursiyerleri Sergisi, Fotoğrafçılık Kursiyerleri Sergisi de yer alacak. Ayrıca etkinlikte Gönyeli SAM Kursiyerlerinin keman, gitar ve piyano dinletisi de yer alacak. Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada etkinliğe tüm kültür ve sanatla ilgili vatandaşların davetli olduğu kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Gönyeli Sosyal Aktivite MerkeziGönyeli SAM
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