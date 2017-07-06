Gönyeli'de sporculara beslenme semineri

Altın Ayak Futbol Akademisi tarafından öğrencilere ve velilere basın eşliğinde Gönyeli Belediyesi'nde antrenman öncesi ve sonrası sporcu beslenmesi hakkında Uzman Diyetisyen Emine Ömerağa eşliğinde bir seminer verildi. Altın ayak direktörü Hüseyin Güneralp sporcuların bilinçli beslenme konusunda da bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti. Katılımın yüksek olduğu seminerde seminer boyunca katılımcıların ve sporcuların ilgisi memnuniyet vericiydi.