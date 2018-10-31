Gönyeli'de cinayet

31.10.2018 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Gönyeli’de Akgünler Sokak üzerinde bulunan bir ikametgah içerisinde, günlük ev işlerinde çalışmakta olan Gülbahar ULUTAN (K-45), henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir erkek şahıs tarafından vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklanmak suretiyle ağır şekilde yaralanmıştır.

Olayda ağır yaralanan Gülbahar ULUTAN kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11:30 sıralarında, yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.