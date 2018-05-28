Gönyeli'de 7 yaşındaki oğlunu öldüren anne tutuklandı

Gönyeli'de 7 yaşındaki oğlunu öldüren kadın tutuklandı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Bugün saat 19:00 sıralarında, Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Ballı Apartmanın sakin Bilge Lord Kunduracı (K-36) tartıştığı 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı isimli oğlunu karın bölgesinden bıçaklamak suretiyle ölümüne sebep olmuştur.

Kıbrıs Manşet muhabirinin Polis Basın Subaylığından aldığı bilgiye göre Ercan Kaya Kunduracı olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Anne Bilge Lord Kunduracı tutuklanmış olup polis tarafından olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.