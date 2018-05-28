Gönyeli'de 1 cinayet 2 ölüm, işte detaylar...

Gönyeli’de aile faciası yaşandı;

1 Cinayet 2 ölü

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de cinnet geçirdiği iddia edilen anne 7 yaşındaki çocuğunu öldürdü. Dün akşamüzeri saat 19:00 raddelerinde Gönyeli girişindeki Ballı Apartmanında ortaya çıkan cinayette 36 yaşındaki anne Bilge Lord Kunduracı, 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı karın bölgesinden bıçaklayarak öldürdü.

Olaya şahit olan dede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Kızını ve torununu ziyaret için giden 64 yaşındaki dede Tahir Lord, kızı 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı’nın torununu öldürdüğünü görmesi üzerine kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 20:00’da hayatını kaybetti.

Anne tutuklandı

Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Ballı Apartmanında sakin 36 yaşındaki anne Bilge Lord Kunduracı, 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı isimli oğlunu karın bölgesinden bıçaklamak suretiyle ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklandı.

7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı, annesinin bıçak darbeleriyle olay yerinde yaşamını yitirmiş, anne Bilge Lord Kunduracı ise tutuklanmış olup Polis olay yeri inceleme ekipleri olay yerini kontrol altına alıp olayla ilgili başlatılan polis soruşturması devam etmektedir.

Cinayet Cumartesi mi işlendi ?

Dün akşamüzeri saat 19:00 raddelerinde ortaya çıkan cinayette hayatını kaybeden minik kurban, 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı’nın 26 Mayıs Cumartesi günü bıçaklanarak öldürüldüğü, ancak şoka girdiği tahmin edilen cinayet zanlısı anne Bilge Lord Kunduracı’nın 2 gün boyunca öldürdüğü çocuğunun cesediyle evde yaşadığı iddia ediliyor.

Eşinden yeni boşanmak üzereydi

Cinayet zanlısı 36 yaşındaki anne Bilge Lord Kunduracı’nın yaklaşık 3-4 ay önce eşiyle ayrılmaya karar verdiği ve boşanma davası aşamasında oldukları öğrenildi.

Polis babaya ulaşılamıyor

Cinayet zanlısı 36 yaşındaki anne Bilge Lord Kunduracı’nın boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Polis Memuru Ercan Kunduracı’nın olayın ardından kaybolduğu ve kimsenin kendisine ulaşamadığı öğrenildi.

Cinayete kurban giden minik Ercan Kaya Kunduracı’nın babası Polis Memuru Ercan Kunduracı’nın olayın ardından konuştuğu birkaç arkadaşının ardından telefonunu kapatıp kaybolması üzerine akraba ve arkadaşları endişeye kapıldı.