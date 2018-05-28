Gönyeli cinayetinde bir aileden 2 kişi hayatını kaybetti!

Gönyeli’de bu akşam annesi tarafından bıçaklanarak öldürülen Ercan Kaya Kunduracı’nın dedesi 64 yaşındaki Tahir Lord, acıya dayanamadı. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan dede, hayatını kaybetti
Polis açıklamasına göre, Gönyeli’deki aile faciası saat 19.00 sırasında yaşandı. 36 yaşındaki Anne B.L.K, 7 yaşındaki oğlunu 19.00 sıralarında bıçaklayarak öldürdü. Acıya dayanamayan dede Tahir Lord da 20.00 civarında hayatını kaybetti.Polis olayla ilgili soruşturma açtı.İşte katil Annenin resimleri
Son Güncelleme: 28.05.2018 22:25
Allahin cezasi