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06 Temmuz 2017 Perşembe 12:35

Gönyeli- Boğaz Yolu Yarın Törenle Açılıyor

Eski Girne yolu olarak da bilinen Gönyeli-Boğaz yolu yarın törenle açılacak.

Gönyeli- Boğaz Yolu Yarın Törenle Açılıyor
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DÜRÜST: “İMKANSIZLIKLARA RAĞMEN YATIRIMLAR YAPILIYOR...”

“ARAÇ SÜRÜCÜLERİ DİKKATLİ OLSUN, AŞIRI SÜRATTEN KAÇINSIN, TRAFİK KURALLARINA UYSUN...”

Eski Girne yolu olarak da bilinen Gönyeli-Boğaz yolu yarın törenle açılacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 7,5 kilometre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde olan ve 5,5 Milyon TL’ye tamamlanan yol için Fazıl Plümer Koruluğu karşısında tören düzenlenecek.

Yarın saat 17.30’da yapılacak törene, Başbakan Hüseyin Özgürgün de katılacak. Özgürgün, yolun açılışını yapacak.

Öte yandan konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, imkansızlıklara rağmen yatırımlar yapıldığını ve halka hizmet edildiğini söyledi.

Gönyeli ve civar yerleşim yerlerindeki vatandaşları kaliteli ve güvenli bir şekilde Girne’ye bağlayacak Gönyeli-Boğaz yolunun tüm çizgileme, korkuluk ve trafik levhaları ile birlikte tamamlandığını söyleyen Dürüst, Karayolları Dairesi’nin projelerini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Dürüst, bir süre önce de Akıncılar yolunun açıldığını anımsattı.

Kemal Dürüst, bu yolu kullanacak araç sürücülerinden dikkatli olmalarını, aşırı süratten kaçınmalarını, trafik kurallarına uymalarını istedi.

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