Esnaf Gönyeli Belediyesi’ne Siyah Çelenk Bıraktı

Gönyeli Belediyesi’ne bağlı Yenikent bölgesi esnafı, belediyenin bulvar üzerinde kaldırım ve asfalt çalışması yapması nedeniyle dün saat 10.00’da eylem yaptı.

Ömer Kadiroğlu-Kıbrıs Manşet

Bölge esnafı gerekçe olarak, “İyi İdare Yasası” gereği yapılacak olan çalışmanın, önceden bölge esnafıyla toplantı yapılarak haber verilmesi gerekirken, belediye başkanın çalışmaya son bir gün kala “Biz yaptık oldu” zihniyetiyle kendilerine yazılı bir bildiriyle çalışmanın yapılacağını duyurması üzerine eylem yapmaya karar verdiklerini belirttiler. Yapılacak çalışma sonucu bölgedeki esnafın işlerine engel olunacağı için eylem yapan bölge esnafı, yaptıkları basın açıklaması sonrasında Gönyeli Belediyesi’ne giderek Belediye girişine siyah çelenk bıraktı. Polis eylem sırasında güvenlik önlemleri aldı.

Eylemde esnaf adına basın açıklamasını Beliz Hürsöz yaptı.

Uzun bir zamandan beridir ciddi maddi sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirten Beliz Hürsöz, caddenin projesi başladığı süreden itibaren, yolda ciddi bir daralmanın yaşandığını ve bundan dolayı da park sorunuyla birlikte müşteri şikâyetlerinin de ortaya çıktığını savundu. Projeyle birlikte, bisiklet yolunun da ortaya çıktığını anlatan Hürsöz, zaten daralan yolda bisiklet yolunun yapılması başlı başına büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirdiğini söyledi.

“Biz Yaptık Oldu Zihniyetiyle Karşı Karşıyayız”

Hürsöz, belediyenin daha önce bu caddenin alışveriş merkezi haline gelmesi için çalışma yapacağını belirttiğini, ancak bugün gelinen noktada bunun tam tersi yapıldığına vurgu yaptı. Bölge esnafının öncelikle söz konusu bulvar üzerinde yapılan yol çalışmasının park sorunu beraberinde getirdiğine dikkat çeken Hürsöz, yapılacak çalışmayla ilgili hiçbir muhatap bulmadığımız gibi, “Biz yaptık oldu” zihniyetiyle karşı karşıya olduklarını kaydetti.