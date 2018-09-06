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Gönyeli Belediyesi “Yüksek Yaşam Nitelikli Kent” Çalışmalarının Yoğunlaştırıldığını Belirtti

Gönyeli Belediyesi “Yüksek Yaşam Nitelikli Kent” Çalışmalarının Yoğunlaştırıldığını Belirtti

06 Eylül 2018 Perşembe 10:27
Gönyeli Belediyesi “Yüksek Yaşam Nitelikli Kent” Çalışmalarının Yoğunlaştırıldığını Belirtti

Gönyeli Belediyesi, “yüksek yaşam nitelikli kent” hedefiyle çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirtti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehir Planlama Dairesi’nin “Lefkoşa İmar Planı”nı kapsamındaki çalışmaları çerçevesinde, Gönyeli’nin hedef ve projeleri de masaya yatırıldı.
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli’de yüksek hizmet kalitesi ve çağdaş kent anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, planlamanın önemine dikkat çekti.
“Eşitlikçi, dürüst ve adil yönetim en önemli avantajımızdır ancak tek başına yeterli değildir, yüksek yaşam nitelikli kent için geleceği doğru planlamayız” diyen Ahmet Benli, “İmar Planı”nın önemine işaret etti.
UZMANLARLA TOPLATI 
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli başkanlığındaki toplantı belediye binasında yapıldı. Şehir Planlama Dairesi yetkileri yanı sıra Gönyeli Belediyesi’nden uzmanların da katıldığı toplantıda, yüksek yaşam kaliteli bir kente yönelik hedef ve beklentiler aktarıldı.
Eski kent merkezinin dönüşümü ve geliştirilmesi, imara yeni açılan bölgelerin yönetimi, oto park düzenlemeleri, siteler kavramı ve yönetimi, planlı büyüme ve gelişim gibi pek çok başlık “yüksek yaşam nitelikli kent” hedefi doğrultusunda ele alındı.
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, toplantının son derece verimli olduğunu belirterek, fiber optik projesinden cadde dönüşümlerine, kent temizliğinden sosyal aktivitelere kadar farklı başlıklarda da uzmanlarla çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi. 
 

Son Güncelleme: 06.09.2018 13:32
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