Gönyeli Belediyesi Yabancı Dil Kursları Başlıyor



Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi, yaz tatilinin ardından yabancı dil kurslarına başlıyor.



Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli’de sanat, kültür ve eğitimi geliştirmek adına çalışmalarına devam eden Sosyal Aktivite Merkezi’nde 8 Ekim Pazartesi günü, İngilizce kursu başlangıç ve orta düzey olarak haftada iki gün olacak şekilde başlıyor.



Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi İngilizce kursları Pazartesi -Çarşamba 17.30 -18.30 ve 18.30-19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



Öte yandan İngilizce kursları yanı sıra Yunanca kursları da başlıyor. Yunanca kursları ise, 10 Ekim Çarşamba 17.00-18.00 saatleri arasında başlayacak.



Geçmiş yıllarda olduğu gibi Yunanca kursunu Şerife Damdelen, İngilizce kursunu ise Kezban İsmihan verecek.



ÇOCUKLAR İÇİN ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KURSU



Bu arada 3 Ekim Çarşamba saat 14.00-16.00 arası 11-14 yaş çocuklara yönelik ücretsiz İngilizce kursu da verilecek.



Gönyeli SAM’a kayıt ve detaylı bilgi için 0533 825 32 55 numaralı telefon aranabilecek.

