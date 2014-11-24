Gönyeli Belediyesi Sam Avrupa Birliği Heyetleri Tarafından Örnek Proje Olarak Değerlendirildi

Gönyeli Belediyesi’nin bu yıl içerisinde tamamlanıp Gönyeli halkının hizmetine sunduğu Sosyal Aktivite Merkezi’nin (SAM) Avrupa Birliği heyetleri tarafından örnek proje olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Gönyeli Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Brüksel’deki Avrupa Komisyonu memurlarından oluşan bir delegasyon, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yatırım yapılan projeleri ziyaret etti. Bu projeler arasında bulunan Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’ni de ziyaret eden delegasyon Gönyeli SAM’ı başarılı projelere örnek olarak gösterdi.

Brüksel’deki Avrupa Komisyonu memurlarından oluşan delegasyonun yanı sıra Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’ni Moldova AB delegasyonunun da ziyaret ettiği de kaydedilen açıklamada, Gönyeli SAM’ı ziyaret eden delegasyonda yerel yönetimlerden, devlet kurumlarından, sivil toplum örgütlerinden ve Moldova'dan bağımsız olan Transdinyester Cumhuriyeti’nden temsilcilerin incelemelerde bulunduğu belirtildi.

16-21 Kasım tarihlerinde KKTC’de bulunan delegasyon üyelerinin temasları boyunca UNDP, Avrupa Komisyonu, yerel yönetim yetkilileri ve bunun yanında uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen ve başarılı olmuş projeleri ziyaret edip bilgi edindiği ifade edildi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, konuyla ilgili olarak geçmiş dönemde hep kendilerinin gidip yurtdışındaki belediyelerden bilgi aldıklarını, ancak artık hayata geçirdikleri projelerle Avrupa Birliği’nden yetkililerin gelip projelerini örnek olarak diğer ülkelere sunduğunu ifade etti.

Benli bunun mutluluk ve gurur verici olduğunu da dile getirdi.