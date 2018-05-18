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Gönyeli Belediyesi Meclis Üyeleri Hapse mi giriyor ?

Gönyeli Belediyesi Başkan ve Belediye Meclis Üyelerine Gönyeli Güzelyurt Anayolu üzerine yapılmak istenen Alt Geçit - Üst Geçit projesine alınan ara emrine uyulmadığı gerekçesiyle hapislik talebiyle dava açıldı.

Gönyeli Belediyesi Meclis Üyeleri Hapse mi giriyor ?

Gönyeli Belediyesi Başkan ve Belediye Meclis Üyelerine Gönyeli Güzelyurt Anayolu üzerine yapılmak istenen Alt Geçit - Üst Geçit projesine alınan ara emrine uyulmadığı gerekçesiyle hapislik talebiyle dava açıldı.

18 Mayıs 2018 Cuma 10:28
Gönyeli Belediyesi Meclis Üyeleri Hapse mi giriyor ?

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli Belediyesi Başkan ve Belediye Meclis Üyelerine Gönyeli Güzelyurt Anayolu üzerine yapılmak istenen Alt Geçit - Üst Geçit projesine alınan ara emrine uyulmadığı gerekçesiyle hapislik talebiyle dava açıldı.

25 Nisan 2018 tarihinde verilen ara emri Belediye Başkanına tebliğ edilmiş olmasına rağmen inşaat devam ettiği için mahkeme emrine uyulmaması gerekçesiyle tutuklanma talebiyle istida dosyalandı. Gönyeli Belediyesinin UBP'li Meclis Üyeleri ara emrinden haberleri olmadığı gerekçesiyle bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesindeki duruşmaya katılarak itiraz ettiler.

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