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06 Ocak 2017 Cuma 10:11

GÖNYELİ BELEDİYESİ İLE GAZETECİLER BİRLİĞİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Gönyeli Belediyesi arasında, birlik üyelerine ücretsiz İngilizce ve Rumca dil kursu verilmesini öngören protokol, bugün belediye binasında imzalandı.

GÖNYELİ BELEDİYESİ İLE GAZETECİLER BİRLİĞİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
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GÖNYELİ BELEDİYESİ İLE GAZETECİLER BİRLİĞİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Gönyeli Belediyesi arasında, birlik üyelerine ücretsiz İngilizce ve Rumca dil kursu verilmesini öngören protokol, bugün belediye binasında imzalandı.

Protokole, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu imza koydu.

Protokol uyarınca; birlik üyelerine, Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nde (Gönyeli SAM) bir yıl boyunca ücretsiz İngilizce ve Rumca kursu verilecek.

BENLİ: “ÇOK DİLLİ GAZETECİLER ARTMALI”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gazeteciler Birliği üyelerine bir yıl süreyle ücretsiz İngilizce ve Rumca dil kursu düzenleneceğini, Gönyeli SAM’ın donanımının eğitim çalışmaları için uygun olduğunu söyledi.

İnsanların haber hakkının geliştirilmesi adına çok dilli gazetecilerin artması gerektiğini dile getiren Benli, yabancı dil öğrenmenin önemine işaret etti.

Bağımsız medya için finansman bağımsızlığının çok önemli olduğunu belirten Benli, ülkede haber kaynaklarının finansman sorunu yaşadığını kaydetti.

Gelişmiş ülkelerde uluslararası reklamları düzenleyen yasalar bulunduğunu söyleyen Benli, ülkede de böyle bir düzenlemeyi sağlayacak yasaya ihtiyaç duyulduğunu, bunun doğru haberin şartı olduğunu vurguladı.

ÖZUSLU: “HAKSIZ REKABET BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TEHDİT EDİYOR”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu da medyada reklam alanında yaşanan haksız rekabet konusunu sürekli dile getirmelerine rağmen, ülkeyi yönetenlerin bu konuda adım atmadıklarını belirtti.

“Türkiye medyasının yarattığı haksız rekabetten dolayı medya mensuplarının hali harap” diyen Özuslu, gidişatın basın özgürlüğünü tehdit eder noktada olduğunu söyledi.

Özuslu, ülkeyi yönetenlerin bu konuda adım atmasını istedi.

Uzun yıllar kapalı bir toplum şeklinde yaşanıldığını dile getiren Özuslu, dil eğitiminin yeterince yapılamadığını ve tek dilli nesiller yetiştiğini kaydetti.

Özuslu, medya mensupları için yabancı dili anlama ve kullanmanın çok önemli olduğuna işaret ederek, Rumca ve İngilizce bilen gazetecilerin barış ortamına katkısının büyük olacağını belirtti.

Kursların başlangıç ve teşvik olacağını söyleyen Özuslu, katkı koyanlara teşekkür etti.

Özuslu, “Biz sinerjiyi ve işbirliğini unutan bir toplumuz, hepimizin artı ve eksileri var. İşbirliği yaparak bir araya gelerek daha iyi bir yere geleceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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Gazeteciler BirliğiGönyeli BelediyesiProtokol
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