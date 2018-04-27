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Gönyeli Belediyesi ile DEV-İŞ arasında Mali Protokol imzalandı

Gönyeli Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) arasında, 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan dönem için “Mali Protokol” imzalanarak, çalışanların özlük hakları iyileştirildi.

Gönyeli Belediyesi ile DEV-İŞ arasında Mali Protokol imzalandı

Gönyeli Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) arasında, 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan dönem için “Mali Protokol” imzalanarak, çalışanların özlük hakları iyileştirildi.

27 Nisan 2018 Cuma 12:31
Gönyeli Belediyesi ile DEV-İŞ arasında Mali Protokol imzalandı

Gönyeli Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) arasında, 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan dönem için “Mali Protokol” imzalanarak, çalışanların özlük hakları iyileştirildi.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ile Hasan Felek Başkanlığındaki Dev-İş heyeti, Mali Protokol çerçevesinde görüşme yaptı.

Toplantı sonrasında konuşan Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Hasan Felek, var olan hakların günün koşullarına göre iyileştirildiğini söyleyerek, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’ye ve Meclis üyelerine gösterdikleri sabır ve ilgi nedeniyle teşekkür etti.

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Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de yaptığı konuşmada, çalışanlarının refahının kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, belediye emekçilerinin mutluluğunun, kentin hizmet kalitesinin ileriye taşınmasında en önemli unsur olduğunu belirtti.

“Çalışanların refah koşullarının iyileştirilmesi bizlerin övünç kaynağıdır” diyen Benli, bunun bütçe dengelerini koruyarak yapılmasının önemine de dikkat çekti.

Benli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir yandan Gönyeli Belediyesi bütçesinde personel giderleri çağdaş ülkelerde olması gereken normlardadır, diğer yandan da Gönyeli Belediyesi çalışanlarının çalışma koşulları ülkemiz belediyesi içerisindeki en iyi koşullardır. Bu bize gurur veriyor. Uyumlu çalışmadan dolayı da sendikaya teşekkür ederiz”.

Son Güncelleme: 27.04.2018 15:52
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