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Gönyeli Belediyesi Bayram Önlemlerini Aldı!

Gönyeli Belediyesi, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için tedbirler aldığını duyurdu.Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bayram boyunca temizlik, su, aydınlatma gibi hizmetlerin tam verilmesi için önlemini alan belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre; İdari konular ve kanalizasyon için 0533 880 60 10,

Gönyeli Belediyesi Bayram Önlemlerini Aldı!

Gönyeli Belediyesi, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için tedbirler aldığını duyurdu.Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bayram boyunca temizlik, su, aydınlatma gibi hizmetlerin tam verilmesi için önlemini alan belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre; İdari konular ve kanalizasyon için 0533 880 60 10,

20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:32
Gönyeli Belediyesi Bayram Önlemlerini Aldı!


BENLİ, HALKIN VE KENTİN BAYRAMINI KUTLADI

Gönyeli Belediyesi, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için tedbirler aldığını duyurdu.
Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bayram boyunca temizlik, su, aydınlatma gibi hizmetlerin tam verilmesi için önlemini alan belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuyla paylaştı.
Buna göre; İdari konular ve kanalizasyon için 0533 880 60 10, Su sıkıntısı için 0542 851 13 01, Zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, Temizlik ve defin için 0533 862 58 80, Sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 numaraları aranabilecek.
BELEDİYE MEZBAHASI KURBAN BAYRAMININ 1. GÜNÜ HİZMETTE
Gönyeli Belediyesi Sağlık Şubesinden yapılan açıklamada, Bayramın ilk günü sabah saatlerinden itibaren kurbanlıkların kesiminin belediye mezbahasında veteriner hekim gözetiminde hijyenik ve sağlıklı koşullarda yapılacağı belirtildi.
BENLİ: “24 SAAT VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNDE OLACAĞIZ.”
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de, bayram nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke ve kent halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.
Belediye olarak, bayram süresince hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Benli, "Belediye olarak 24 saat vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Gönyeli'de sorunsuz bir bayram öngörüyoruz. Gönyelililerin ve ülkemizin Kurban Bayramı'nı kutlarım" dedi.
 

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Son Güncelleme: 20.08.2018 14:02
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