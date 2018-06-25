Gönyeli Belediye Başkanlığına yeniden Benli seçildi

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…
KKTC’de yapılan yerel seçimlerde, Gönyeli Belediye Başkanlığına yeniden Ahmet Benli seçildi. YSK’nın açıkladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Benli, oyların yüzde 51.02’sini aldı.
Gönyeli’de sandıkların tümü açılarak sayımı tamamlandıktan sonra sonuçlar şöyle açıklandı:
Toplam Sandık Sayısı: 41
Açılan Sandık Sayısı: 41
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 11476
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 7348%64,03
Geçerli Oy Sayısı: 7111
Geçersiz Oy Oranı: 237
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
UBP Mustafa Akyön (UBP) 38.11
CTP Ahmet Yalçın Benli (CTP) 51.02
BAĞ 4 Mustafa Erk (BAĞ 4) 10.87