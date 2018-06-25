Gönyeli Belediye Başkanlığına yeniden Benli seçildi

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…

KKTC’de yapılan yerel seçimlerde, Gönyeli Belediye Başkanlığına yeniden Ahmet Benli seçildi. YSK’nın açıkladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Benli, oyların yüzde 51.02’sini aldı.

Gönyeli’de sandıkların tümü açılarak sayımı tamamlandıktan sonra sonuçlar şöyle açıklandı:

Toplam Sandık Sayısı: 41

Açılan Sandık Sayısı: 41

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 11476

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 7348

Seçime Katılma Oranı:%64,03

Geçerli Oy Sayısı: 7111

Geçersiz Oy Oranı: 237

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

UBP Mustafa Akyön (UBP) 38.11

CTP Ahmet Yalçın Benli (CTP) 51.02

BAĞ 4 Mustafa Erk (BAĞ 4) 10.87