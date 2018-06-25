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Gönyeli Belediye Başkanlığına yeniden Benli seçildi

Gönyeli Belediye Başkanlığına yeniden Benli seçildi

25 Haziran 2018 Pazartesi 05:46
Gönyeli Belediye Başkanlığına yeniden Benli seçildi

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…        

KKTC’de yapılan yerel seçimlerde, Gönyeli  Belediye Başkanlığına yeniden Ahmet Benli seçildi. YSK’nın açıkladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Benli, oyların yüzde 51.02’sini aldı.

Gönyeli’de sandıkların tümü açılarak sayımı tamamlandıktan sonra sonuçlar şöyle açıklandı:

Toplam Sandık Sayısı:    41                          

Açılan Sandık Sayısı:       41                          

Kayıtlı Seçmen Sayısı:    11476                   

Oy Kullanan Seçmen Sayısı:       7348                     

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Seçime Katılma Oranı:  %64,03                

Geçerli Oy Sayısı:            7111                     

Geçersiz Oy Oranı:          237                       

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI               

UBP       Mustafa Akyön (UBP)      38.11

CTP        Ahmet Yalçın Benli (CTP)   51.02

BAĞ 4    Mustafa Erk (BAĞ 4)             10.87

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Son Güncelleme: 25.06.2018 09:10
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