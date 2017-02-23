Gönyeli Alt Geçit Projesi Durduruldu

BENLİ: “ALT GEÇİT PROJESİ, KARAYOLLARI DAİRESİ TARAFINDAN DURDURULDU”

“KARAYOLLARI DAİRESİ VE TÜM İLGİLİ BİRİMLERİ, YAPICI İLETİŞİMLE, HALKIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN İŞBİRLİĞİNE DAVET EDİYORUM”

Gönyeli Belediyesi, bugün başlattığı alt geçit projesinin, Karayolları Dairesi tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Bu durumu son derece üzücü bulduğunu söyleyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Karayolları Dairesi ve tüm ilgili birimleri, yapıcı iletişimle, halkımızın yaşam kalitesini artırmak için işbirliğine davet ediyorum” dedi.

Konuyla ilgili açıklamasında, Karayolları Dairesi’ne bir yıl önce, 22 Ocak 2016 tarihinde başvuru yaptıklarını ve onay sürecinin başladığını dile getiren Benli, geçen ağustos ayında ise detaylı projenin ilgili daireye sunularak, onaylandığına işaret etti.

Trafik kaosuna çözüm üretmek için Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun altına, Demir Sokak mevkiine uygulayacakları altgeçit projesinin ihalesine Ocak 2017’de tüm kamuoyunun bilgisinde ihaleye çıktıklarını belirten Ahmet Yalçın Benli, ortak hedeflerinin halka daha ileri hizmet sunmak olduğunu belirtti.

“YAPICI DİYALOG” ÇAĞRISI

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, devletin kurumları arasında yapıcı diyalog ve iletişimin önemine dikkat çekti ve şunları kaydetti:

“Gelişim ve yatırıma engel değil destek istiyoruz. Gönyeli’deki bu yatırımı yaşama geçirmek konusunda kararlılığımızı sürdüreceğiz. Ne yazık ki, son derece önemli bir proje için adım attığımız bir günde engellenme girişimi son derece üzücüdür. Yurttaşlarımız, bu engellemeyi hayretle ve üzüntüyle karşılamıştır. Çünkü insanımız, bu adımların, kendi yaşam kaliteleri için olduğunu çok iyi biliyor, belediyelerine güveniyorlar. Karayolları Dairesi ve tüm ilgili birimleri, yapıcı iletişimle, halkımızın yaşam kalitesini artırmak için işbirliğine davet ediyorum”

Gönyeli Belediyesi tarafından Lefkoşa-Güzelyurt anayolu için hazırlanan alt geçit projesi ile Baraj bölgesi ile Oray Sitesi’nde yaşayanlar, Gönyeli çemberine girmeden, Gönyeli kentinin güneyinde yer alan yeni Güzelyurt Çevre Yolu’na geçiş yapması amaçlanıyor.

Projenin hayata geçmesiyle trafiğin rahatlaması, ayrıca yol güvenliğinin artması hedefleniyor.