GÖNYELİ ALT GEÇİT PROJESİ BAŞLIYOR

21 Şubat 2017 tarihinden itibaren Gönyeli – Güzelyurt yolu üzerinde Vedat benzinci mevkiinde “Gönyeli Alt Geçit Projesi” ihalesinin yapım süreci başlanacağından, vatandaşlarımızın ihale süresi boyunca yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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