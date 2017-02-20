21 Şubat 2017 tarihinden itibaren Gönyeli – Güzelyurt yolu üzerinde Vedat benzinci mevkiinde “Gönyeli Alt Geçit Projesi” ihalesinin yapım süreci başlanacağından, vatandaşlarımızın ihale süresi boyunca yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.
GÖNYELİ ALT GEÇİT PROJESİ BAŞLIYOR
Gönyeli – Güzelyurt yolu üzerinde Vedat benzinci mevkiinde “Gönyeli Alt Geçit Projesi” ihalesinin yapım süreci başlıyor...
21 Şubat 2017 tarihinden itibaren Gönyeli – Güzelyurt yolu üzerinde Vedat benzinci mevkiinde “Gönyeli Alt Geçit Projesi” ihalesinin yapım süreci başlanacağından, vatandaşlarımızın ihale süresi boyunca yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.