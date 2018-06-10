Gönüllerin şampiyonu

Conifa Dünya Kupası final maçında penaltılarda Karpatalya’ya 3-2 yenilen millilerimiz ikinci oldu

Stad: Queen Elizabeth II Stadium, Enfield

Hakemler: Mark Clattenburg, Andrew Parody, Denis Perez

KKTC : Hasan Piro, Yasin Kurt, Serhan Önet, Ahmet Sönmez, Çağrı Kıral, Ünal Kaya, Fırat Ersalan, Uğur Gök, Tansel Ekingen, Halil Turan, Billy Mehmet

Karpatalya: Fejer, Racz, Laszık, Szabo, Molnar, Baks, Sandor, Toma, Gyürki, Svedjuc, Peres

Ahmet ÖZYAŞAR- Recep ÖZKAMALI (KTSYD-Londra)

Londra’da düzenlenen Conifa Football Cup 2018 turnuvasında finalde Karpatalya ile karşılaşan milli takımımız golsüz berabere biten maçın penaltı atışları sonunda 3-2 mağlup olarak turnuvada ikinci oldu. Turnuvayı Karpatalya maçıyla açan millilerimiz turnuvanın son maçını yine Karpatalya ile yaptı.

Coşkulu bir seyirci topluluğu önünde oynanan maçta KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, Kulüpler Birliği başkanı Kemal Köseoğlu Doğan Türk birliği yöneticileri George Ali, Mehmet Yücel, ve teknik direktörü Caner Oshan, MTG başkanı Koral Bozkurt ve MTG teknik direktörü Ali Oraloğlu maçı izleyenler arasındaydı.

Spor dairesinin katkılarıyla BRT maçı canlı yayınlarken Kıbrıs’tan gelen Lefkoşa Halk Dansları ekibi maçtan önce seyircilere bir gösteri sundu.

21. Dakikada orta alandan Fıratın pasıyla buluşan Uğur ceza alanına ortaladı top rakibe takıldı.

31. dakikada defansın arkasına aşırtılan topa hareketlenen tansel biraz ağır kalıncakaleci topa hakim oldu.

71. dakikada sağdan Ünal’ın gönderdiği topu arka direkte unutulan Kenan kontrol edemeyince mutlak bir gol şansını kullanamadık.

79 Ünal sağdan ortaladı Billy’nin kafası üst direkten dışarı gitti.

Normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarına geçildi. Karpatalya ilk iki penaltı atışını Gyürki ve Toma’nın ayağından gole çevirdi. Billy ve Yasin takımımız adına ilk iki penaltı atışından yararlanamadı. Üçüncü ve dördüncü penaltı atışlarını bu kez Karpatalya adın Baks ve Sandor kaçırınca durum eşitlendi. Son penaltı atışlarında Svedjuk atışı gole çevirdi ancak Halil Turan son penaltı atışından yararlanamayınca Karpatalya penaltı atışlarında KKTC Milli takımını 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Maç sonunda düzenlenen törende takımlara kupa ve madalyaları Conifa yetkilileri tarafından verildi.