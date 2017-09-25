Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:55

“Gönülden Gönüle Şiir Şöleni” 14 Ekim’de Bedesten’de...

Şair Şeniz Akşahinler tarafından düzenlenen “Gönülden Gönüle Şiir Şöleni”, 14 Ekim’de Lefkoşa, Bedesten’de yapılacak.

'Gönülden Gönüle Şiir Şöleni” 14 Ekim'de Bedesten'de...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Şair Şeniz Akşahinler tarafından düzenlenen “Gönülden Gönüle Şiir Şöleni”, 14 Ekim’de Lefkoşa, Bedesten’de yapılacak.

Akşahinler tarafından verilen bilgiye göre, etkinlik saat 18.00’de başlayacak.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Adlı Etkinliğe Destek... Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş”...
SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar... SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar...
Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev Alanlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev...
Kurşundan Sonra Ateş Kurşundan Sonra Ateş
Avusturya Büyükelçisi: “Kıbrıs'ta Ara Anlaşmalar Olabilir” Avusturya Büyükelçisi: “Kıbrıs'ta Ara...
“Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın... “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş”...
Bay-Sen, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin yarın Girne’de düzenleyeceği “Kansere Karşı Pembe...

Haberi Oku