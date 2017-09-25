“Gönülden Gönüle Şiir Şöleni” 14 Ekim’de Bedesten’de...

Şair Şeniz Akşahinler tarafından düzenlenen “Gönülden Gönüle Şiir Şöleni”, 14 Ekim’de Lefkoşa, Bedesten’de yapılacak.
Akşahinler tarafından verilen bilgiye göre, etkinlik saat 18.00’de başlayacak.
Şair Şeniz Akşahinler tarafından düzenlenen “Gönülden Gönüle Şiir Şöleni”, 14 Ekim’de Lefkoşa, Bedesten’de yapılacak.
Şair Şeniz Akşahinler tarafından düzenlenen “Gönülden Gönüle Şiir Şöleni”, 14 Ekim’de Lefkoşa, Bedesten’de yapılacak.
Akşahinler tarafından verilen bilgiye göre, etkinlik saat 18.00’de başlayacak.