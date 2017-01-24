“gönlümüzdeki Şarkılar” Engelsiz Yaşam Evi Yararına Söylendi

ÇAĞDAŞ MÜZİK DERNEĞİ İLE ÇORLU MÜZİK DERNEĞİ KOROLARININ DÜZENLEDİĞİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ DÜN AKŞAM YDÜ AKKM’DE GERÇEKLEŞTİ

Lefkoşa, 24 Ocak 17 (.): Çağdaş Müzik Derneği ile Çorlu Müzik Derneği koroları, Engelsiz Yaşam Evi yararına dün akşam Türk Sanat Müziği konseri verdi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün eşi Dilek Özgürgün’ün himayelerinde yapılan “Gönlümüzdeki Şarkılar” konseri, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer aldı.

Şef Ersin Tünay ve Şef Gülden Kaya yönetimindeki Türk Sanat Müziği konseri iki bölümde gerçekleşti. Bircan Benay da konuk sanatçı olarak konserde yer aldı.

Konserde dinleyicilere, Nihavend, Muhayyer Kürdi, Rast ve Sultaniyegah makamlarında şarkılar seslendirildi.

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Şefi Ersin Tünay konserde yaptığı konuşmada, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün eşi Dilek Özgürgün’e ve konsere katkı koyan herkese teşekkür etti.

Toplumsal olaylara duyarlı olunması gerektiğini belirten Ersin Tünay, herkesin bir engelli adayı olabileceğini, ne zaman neyle karşılaşılacağını kimsenin bilemeyeceğinin bilincinde olarak Engelsiz Yaşam Evi Projesi ve benzer projelere destek verilmesini istedi.

Şef Ersin Tünay, konsere katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Saner, Müsteşarı Süleyman Göktaş ile misafir Çorlu Müzik Derneği Başkanı Hasan Kaya’ya yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de projeye sahip çıkılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti ve konsere katılamayan Başbakan Özgürgün ile eşinin mesajlarını iletti.

Gecede, Çorlu Müzik Derneği Şefi Gülden Kaya da, Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay’a hediye sundu.

Konserde sağlanan gelirin tümü Engelsiz Yaşam Evi Projesi’ne bağışlanacak.

(ŞEB/GÜL) FOTOĞRAFLI