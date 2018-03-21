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GÖNENDERE ORTAOKULU’NDA “TEMİZ DÜŞÜN” BAHÇESİ OLUŞTURULDU

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında Gönendere Şehit Zeka Çorba Ortaokulu’nda ağaçlandırma yapılan alanda Temiz Düşün Bahçesi oluşturuldu.

GÖNENDERE ORTAOKULU’NDA “TEMİZ DÜŞÜN” BAHÇESİ OLUŞTURULDU

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında Gönendere Şehit Zeka Çorba Ortaokulu’nda ağaçlandırma yapılan alanda Temiz Düşün Bahçesi oluşturuldu.

21 Mart 2018 Çarşamba 19:02
GÖNENDERE ORTAOKULU’NDA “TEMİZ DÜŞÜN” BAHÇESİ OLUŞTURULDU
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GÖNENDERE ORTAOKULU’NDA “TEMİZ DÜŞÜN” BAHÇESİ OLUŞTURULDU

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında Gönendere Şehit Zeka Çorba Ortaokulu’nda ağaçlandırma yapılan alanda Temiz Düşün Bahçesi oluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın da katılarak öğrenci ve öğretmenlerle birlikte fidan diktiği etkinlikte, okul bahçesinin uygun bölümleri çiçeklendirildi.

Gençlerin çevre ve doğa bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamındaki etkinlikte, okul bahçesinde öğretmen ve öğrencilerin de katılımıyla düzenleme yapılarak uygun alanlar çiçeklendirildi. 

Meral Akıncı, ülke genelinde yürütülen çalışmalarla ortak bir duyarlılık ekseninde çevreye, doğaya sahip çıkarak korumak, geliştirmek için el birliğiyle çalışmanın önemini vurguladı. 

Okul Müdürü Halide Eser Eğitmen de, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında oluşturulan Temiz Düşün Bahçesi’nin, çevre konusundaki duyarlılığın ve sorumluluğun yaygınlaştırılması açısından önemine değinerek, örnek bir çalışma olduğunu belirtti.

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