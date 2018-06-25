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Gökyiğit: “Uyuşturucu madde sorunu, çok boyutlu bir sorun”

Gökyiğit: “Uyuşturucu madde sorunu, çok boyutlu bir sorun”

25 Haziran 2018 Pazartesi 08:19
Gökyiğit: “Uyuşturucu madde sorunu, çok boyutlu bir sorun”

26 HAZİRAN UYUŞTURUCU KULLANIMI VE KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE GÜNÜ... 

Kıbrıs Yeşilay Derneği Başkanı Ayşe Gökyiğit, uyuşturucu madde sorununun çok boyutlu bir sorun olup, mücadele yargı ve güvenlik  boyutlarının yanı sıra, sosyal, kültürel ve iktisadi boyutları da içerdiğini belirtti.

 

Gökyiğit,  26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle açıklama yaptı.

 

Gökyiğt açıklamasında,  uyuşturucu maddelerin,  kullanımı ve bağımlılığı, ortaya çıkarttığı sonuçlar nedeniyle, sadece kullanan kişiyi etkilemeyip,başta yakın çevresi olmak üzere tüm toplumda önemli bir sağlık sorunu olmakta ve  gerek sosyal, gerekse ekonomik bağlamda bütün insanlığı tehdit  etmekte olduğunu belirtti.

 

Özellikle son zamanlarda hızla yayılan yeni sentetik uyuşturucuların  büyük sorunlar yarattığını belirten Gökyiğit, madde bağımlılığının yol açtığı fiziksel, ruhsal ve toplumsal sorunlar hakkında bilgilendirmenin, mücadelenin ilk basamağı olup, evde, okulda, sivil toplumda yapılan eğitimlerin yanı sıra televizyon ve diğer kitle iletişim araçlarının kullanılması da mücadelede etkin bir rol oynadığını kaydetti.

 

Gökyiğit, bağımlılıklardan koruma, önleme, terapi ve tedavi aşamalarındaki çalışmaların bilimsel olarak sürdürülmesine katkıda bulunmak amacıyla geçen yıl Dernek  tarafından yaptırılan; “Tutum ve Davranışlar 2017 (alkol, sigara, madde bağımlılığı)” araştırma aonuçlarına göre sigaraya başlama yaşının 16, alkole18, esrara ise 20 olduğunu hatırlattı.

 

Gökyiğit, madde, sigara ve alkol kullanmaya başlama nedeni olarak ilk sırada merak yer alırken, alkol ve sigara için ikinci sırada arkadaşların içiyor olmasının geldiğini kaydetti.

 

Gökyiğit, mahkemelerin uyuşturucu suçlarına vermiş olduğu cezayı her yaş grubunun yüksek oranlarda  az bulmakta ve yasaların güncelleşmesi gerektiğine inanmakta olduğunu vurguladı.

 

Gökyiğit; “Uyuşturucu maddelerin arzına yönelik suçların insanlık suçu, uyuşturucu bağımlılığının bir hastalık, bağımlının hasta olarak nitelendirildiği uyuşturucu sorununda mücadelede başarılı sonuçlara ulaşabilmek için, bu alandaki çabaların bir bütün halinde bilimsel temeller üzerinde ve stratejik bir planlama zemininde yürütülmesi gerekmektedir. Öncelikle arz ve talepin azaltılması ve bu bağlamda önleme, tedavi ve rehabilitasyon faaliyetleri önem kazanmaktadır” dedi.

 

Gökyiğit, uyuşturucu ile mücadelede kaliteli zaman geçirme çok önemli olduğundan, özellikle gençlerin sanat, spor ve kültürel faaliyetlere yönlendirmek, onlara bu etkinlikleri sevdirmek, yapabilmeleri için gerekli imkanlar yaratmak ve katılmaları için teşvik etmek gerektiğini ifade etti.

 

 

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Son Güncelleme: 25.06.2018 11:32
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