EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI’NDA İKİ GÖREVDEN ALMA, BİR ATAMA



GÖKPINAR VE BAYBORA GÖREVDEN ALINDI; ENVERGİL ATANDI

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Sanayi Dairesi Müdürü Salih Gökpınar ile Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hurşide Baybora görevlerinden alındı. Sanayi Dairesi Müdürlüğü’ne Mehmet Envergil atandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gökpınar ve Baybora, 16 Mart itibariyle 3’lü kararnameyle görevden alınırken, Sanayi Dairesi Müdürlüğü mevkiine 17 Mart itibarıyla atanan Envergil’in daha önce müşavir olduğu belirtildi.