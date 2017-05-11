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11 Mayıs 2017 Perşembe 09:47

“gökkuşağında Buluşan Şiir Ve Şarkılar...”

Baraka Kültür Merkezi, dün akşam &#34;Gökkuşağında Buluşan Şiir ve Şarkılar” adlı etkinlik gerçekleştirdi.

'gökkuşağında Buluşan Şiir Ve Şarkılar...”
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Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Baraka Kültür Merkezi, dün akşam "Gökkuşağında Buluşan Şiir ve Şarkılar” adlı etkinlik gerçekleştirdi.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, “17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtlığı Haftası” etkinlikleri çerçevesinde merkezin Kızılbaş'taki lokalinde düzenlenen etkinlikte, Baraka Müzik Topluluğu Sol Anahtarı'nın şarkıları eşliğinde LGBT şair ve yazarların şiirleri okundu. Sappho, Carol Ann Duffy, Küçük Iskender, Emily Dickinson, Murathan Mungan, Luis Aragon, Ari Banias, Tim Trace Peterson gibi birçok şair ve yazarın eşsiz eserlerinin seslendirildiği gecede, yapılan konuşmalarda “farklılıklarımız renklerimizdir” denildi.

13 MAYIS’TA YÜRÜYÜŞ VAR...

LGBT bireylerin homofobi, transfobi, bifobi ve ötekileştirme gibi sorunlarla başa çıkmak zorunda olduğu ve bunu aşmanın herkesin görevi olduğu dile getirilen konuşmalarda, “Hayatımızın her anında birlikte yaşadığımız LGBT bireylerle dayanışmak amacı ile, ‘birlik olursak başarabiliriz’ çağrısıyla 13 Mayıs’ta gerçekleşecek yürüyüşe herkesi davet ediyoruz” denildi.

(SEL) FOTOĞRAFLI

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