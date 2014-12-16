Gökçebel Ve Elcil’den UAP’la İlgili Açıklama

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, yeni kurulan Ulusal Adalet Partisi’yle (UAP) ilgili yazılı açıklama yaptı.

İki sendika yayınladıkları ortak açıklamada partinin, Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir uzantısı olduğunu iddia etti.

Açıklama şöyle devam etti:

“Geçmişte bir gecede parti kuran anlayış, yine burada da önemli bir görev üstlenmiş görünmektedir. Bir siyasi partinin yaşayabilmesi ve faaliyet göstermesi için mali imkânları olması kaçınılmazdır. Faaliyet yürüten siyasi partileri etkinliklerini hangi kaynaklardan sağladıklarını şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde ortaya koymalıdırlar.”

Açıklamada, partinin mali kaynağıyla ilgili iddialara hükümet yetkililerinin açıklık getirmesi gerektiği öne sürüldü.